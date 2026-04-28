Челябинские спортсменки взяли серебро чемпионата России в керлинге на колясках

В составе команды «Гранит» медали завоевали Ольга Беляк и Дарья Щукина

Одни из лидеров сборной России в керлинге на колясках Дарья Беляк и Ольга Щукина завоевали серебро национального чемпионата, прошедшего в Новосибирске. Челябинские спортсменки стали призерами турнира в составе команды «Гранит», уступив в финале соперникам из Санкт-Петербурга, сообщает результаты Федерация керлинга России.

Всего в соревнованиях керлинг-клуба «Пингвин» приняли участие 15 команд. Челябинский «Гранит» успешно преодолел групповой этап, заняв второе место в своей подгруппе. В плей-офф команда встретилась с соперниками из Москвы — в напряженной борьбе победа досталась южноуральцам со счетом 6:5.

В финальном матче «Гранит» уступил представителям Санкт-Петербурга и завоевал серебряные медали чемпионата. Отметим, что последний раз челябинская команда становилась чемпионом России в этой дисциплине в 2015 году.

Состав команды «Гранит» (Челябинск) — серебряного призера чемпионата России по керлингу на колясках:

Алексей Фатуев (скип);

Ольга Беляк;

Сергей Овсянников;

Дарья Щукина.

Тренирует команду Алексей Житняк. Дарья Щукина и Ольга Беляк на протяжении многих лет входят в состав национальной сборной, становились участниками крупных международных турниров.