Челябинские спортсменки выступят на чемпионате России по пляжному волейболу

Соревнования пройдут с 18 по 22 августа в Анапе

Сегодня, 18 августа, в Анапе стартует чемпионат России по пляжному волейболу, на котором выступят сильнейшие спортсмены страны. Среди них и две воспитанницы челябинской спортшколы «Юность-Метар» — Ирина Ярчихина и Ксения Сахнова, сообщает пресс-служба клуба «Динамо-Метар».

Под руководством Сергея Борисова две челябинские волейболистки выступят сразу на двух турнирах — финале чемпионата России (18—22 августа) и кубке страны (24—28 августа).

Ирина Ярчихина и Ксения Сахнова, представляющие клуб «Динамо-Метар», являются кандидатами в мастера спорта. Одним из самых значимых и ярких выступлений волейболисток стало участие в Международном фестивале Moscow Games, где в составе сборной команды УралГУФК они стали серебряными призерами.