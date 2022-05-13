В Московской области во дворце спорта «Видное» прошли всероссийские соревнования по чир-спорту. Участники челябинского клуба «Багира» стали победителями и призерами турнира. Первое место в дисциплине «чирлидинг-группа» заняла команда «Багира-Джуниор», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Челябинскую область на турнире представляли 38 спортсменов и 5 тренеров регионального отделения Союза чир-спорта и чилидинга России. Соперниками команды стали спортсмены из Московской, Саратовской, Ярославской, Ростовской областей и Хабаровского края.
Команда «Багира-Джуниор» заняла первое место в дисциплине «чирлидинг-группа» в возрастной категории «юноши, девушки». Также команда стала второй и третьей в «чирлидинг-стант». Другая команда, «Багира-Кидз», заняла второе место в «чирлидинг-стант» в возрастной категории «мальчики, девочки».
Напомним, что челябинские спортсменки выиграли первенство России по чирлидингу. Первое место заняла команда «Багира-Кидз».
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