Челябинские спортсменки выиграли первенство России по фитнес‑аэробике

Соревнования в Москве собрали около 4000 участников из 33 регионов

Яркую победу на первенстве России по фитнес-аэробике в Москве одержала челябинская команда «Джайв кидс». Она выиграла состязания в дисциплине «степ-аэробика» среди девушек 11—13 лет. Серебряным призером чемпионата страны стала и взрослая команда «Джайв» из челябинской спортшколы «Факел», сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике в Москве получились масштабными и массовыми. Соревнования были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это событие стало главным в красочной церемонии открытия состязаний.

«Уверена, что масштаб нашего турнира поразил всех гостей и зрителей. В течение шести дней они могли наблюдать за яркими выступлениями спортсменов из 33 регионов страны. В общей сложности чемпионат и первенство России собрал почти 4000 участников», — отметила президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

Успешно выступили в состязаниях две челябинские команды из спортшколы «Факел». Так, серебряным призером чемпионата России в дисциплине «степ-аэробика» стала команда «Джайв». Победу в первенстве страны в категории 11—13 лет одержала команда «Джайв кидс». Подготовили спортсменок тренер Наталья Винникова и Софья Бутакова.