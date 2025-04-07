Яркую победу на первенстве России по фитнес-аэробике в Москве одержала челябинская команда «Джайв кидс». Она выиграла состязания в дисциплине «степ-аэробика» среди девушек 11—13 лет. Серебряным призером чемпионата страны стала и взрослая команда «Джайв» из челябинской спортшколы «Факел», сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.
Чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике в Москве получились масштабными и массовыми. Соревнования были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это событие стало главным в красочной церемонии открытия состязаний.
«Уверена, что масштаб нашего турнира поразил всех гостей и зрителей. В течение шести дней они могли наблюдать за яркими выступлениями спортсменов из 33 регионов страны. В общей сложности чемпионат и первенство России собрал почти 4000 участников», — отметила президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.
Успешно выступили в состязаниях две челябинские команды из спортшколы «Факел». Так, серебряным призером чемпионата России в дисциплине «степ-аэробика» стала команда «Джайв». Победу в первенстве страны в категории 11—13 лет одержала команда «Джайв кидс». Подготовили спортсменок тренер Наталья Винникова и Софья Бутакова.