В Москве прошло первенство России по чирлидингу. В соревнованиях приняли участие более 3500 спортсменов со всей России. Первое место на турнире заняла команда «Багира-Кидз» челябинского спортивного клуба по чирлидингу, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На первенстве России Южный Урал представляли 86 спортсменов и 8 тренеров регионального отделения Союза чир спорта и черлидинга России. Команда «Багира-Кидз» выступала в дисциплине «чирлидинг-группа» возрастной категории «мальчики — девочки 8—11 лет». Соперниками команды стали спортсмены из Московской, Нижегородской, Тюменской, Новосибирской, Ивановской областей, Пермского и Краснодарского края.
Отметим, что спортсменки челябинской команды являются победителями первенства Челябинской области и Уральского федерального округа по чир-спорту, победителями всероссийских соревнований и бронзовыми призерами первенства России.
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