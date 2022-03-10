Челябинские спортсменки выиграли первенство России по чирлидингу

Первое место заняла команда «Багира-Кидз»

В Москве прошло первенство России по чирлидингу. В соревнованиях приняли участие более 3500 спортсменов со всей России. Первое место на турнире заняла команда «Багира-Кидз» челябинского спортивного клуба по чирлидингу, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



На первенстве России Южный Урал представляли 86 спортсменов и 8 тренеров регионального отделения Союза чир спорта и черлидинга России. Команда «Багира-Кидз» выступала в дисциплине «чирлидинг-группа» возрастной категории «мальчики — девочки 8—11 лет». Соперниками команды стали спортсмены из Московской, Нижегородской, Тюменской, Новосибирской, Ивановской областей, Пермского и Краснодарского края.



Отметим, что спортсменки челябинской команды являются победителями первенства Челябинской области и Уральского федерального округа по чир-спорту, победителями всероссийских соревнований и бронзовыми призерами первенства России.

