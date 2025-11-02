Челябинские спортсменки выиграли международный турнир по танцевальному спорту

На соревнованиях в Баку победы одержали Арина Корбакова и Мария Лошкина

Две челябинские спортсменки из СШОР «Вероника» одержали яркие победы на международном турнире по танцевальному спорту в Азербайджане. Титул чемпионок завоевали в разных возрастных категориях Арина Корбакова и Мария Лошкина. Танцевальный фестиваль в Баку собрал более 400 участников из 20 стран мира, сообщает пресс-служба администрации города Челябинск.

Турнир Azerbaijan Dance Festival 2025 — является одним из самых значимых в международном календаре соревнований спортивных бальных танцев на паркете. В рамках фестиваля спортсмены разыгрывают медали международных соревнований, чемпионата мира WDC AL и Европы WDC, а также кубки мира Pro-Am.

Челябинские спортсменки отличились в дисциплине в дисциплине WDC AL World Solo Smooth Championships. Так, Арина Корбакова завоевала золото в возрастной категории до 16 лет, а Мария Лошкина — среди спортсменок до 19 лет.

Отметим, что соревнования в Азербайджане продолжаются. На высокие места претендуют наши танцевальные пары: в категории профи выступят Владлен Кравченко и Марианна Бутузова, среди юниоров — Тимофей Ковалев и Арина Корбакова.