Челябинские спортсменки выиграли чемпионат России по фитнес‑аэробике

Команда «Джайв» взяла золото на турнире в Москве

Успешно выступили на чемпионате России по фитнес-аэробике челябинские спортсменки из спортшколы «Факел». Команда «Джайв» выиграла турнир, завоевав золотые медали в категории «степ-аэробика». Стали призерами соревнований челябинские спортсменки и в младших возрастных группах, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Соревнования в Москве собрали сильнейшие коллективы по фитнес-аэробике со всей страны. В дисциплине «степ-аэробика» среди участниц старше 18 лет блистательно выступила челябинская команда «Джайв» под руководством тренеров Натальи Казачинской и Эльвиры Антоновой — спортсменки завоевали золотые медали.

Состав команды «Джайв»: Ксения Иванова, Анастасия Плескачева, Милана Шаферова, Виолетта Ружкова, Арина Ларина, Сандра Молчанова, Ирина Дударева, Анастасия Капитова, Елизавета Иванова.

Бронзу в молодежном дивизионе (10–13 лет) также взяли юные челябинки: команда «Джайв кидс» стала третьей на первенстве России в той же дисциплине. Еще одна победа южноуральских спортсменок состоялась в рамках московского фестиваля физической культуры и спорта «Я выбираю спорт». Команда «Либерти» (возрастная группа 10–13 лет) стала победителем в номинации «степ-аэробика». Команду подготовили тренеры Наталья Казачинская и Ксения Иванова.