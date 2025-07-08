Челябинские спортсменки стали призерами всероссийского турнира по конному спорту

Они завоевали медали по выездке на соревнованиях в Свердловской области

Челябинские спортсменки из СШОР «Рифей» успешно выступили на всероссийских соревнованиях по конному спорту, прошедших в Свердловской области. В турнире по выездке четыре девушки стали призерами, завоевав медали в различных дисциплинах, сообщает региональный Минспорт.

Всероссийский турнир по выездке прошел в конноспортивном комплексе «Дубрава». В нем выступили представители шести регионов: Свердловской, Челябинской, Кемеровской и Кировской областей, а также Красноярского края и Республики Башкортостан.

Результативно выступила в соревнованиях челябинка Жанна Секаева. Она завоевала три золотые медали в возрастной категории старше 16 лет на кобыле по кличке Дикси, став абсолютной чемпионкой турнира.

Отличились и другие южноуральские спортсменки. Так, среди детей 10—14 лет четыре медали в активе у Мирославы Ермаковой. В категории спортсменов 14—18 лет три награды достались Полине Клованич и две — Софье Гирской.

Напомним, что ранее в Челябинске сенсацию на Кубке губернатора по конкуру сотворила 17-летняя Александра Васильева. Она выиграла главный приз соревнований, победив более опытных соперников на маршруте с препятствиями высотой 135 см.