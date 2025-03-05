Челябинские спортсменки стали призерами чемпионата УрФО по эстетической гимнастике

На соревнованиях в Екатеринбурге серебро завоевала команда «Империя»

В Екатеринбурге подвели итоги чемпионата и первенства УрФО по эстетической гимнастике. Успешно выступили в турнирах две команды челябинской спортшколы «Гармония» — взрослые спортсменки завоевали серебро чемпионата, а юные — показали такой же результат на первенстве округа, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Состязания «Уральская весна» прошли в Центре художественной и эстетической гимнастики Екатеринбурга и собрали сильнейшие команды Уральского федерального округа. В чемпионате успешно выступила челябинская команда «Империя» (на фото внизу), завоевав серебряные медали.

Поддержали почин старших коллег и юные гимнастки. Команда «Империя-Кристалл» забрала серебро первенства УрФО в категории среди детей 12—14 лет. Подготовили спортсменок тренеры Ульяна Кадырова и Юлия Платонова.

Отметим, что в рамках первенства УрФО среди детей 10—12 лет бронзовым призером стала команда «Алекса-Колибри» (на фото вверху) из Челябинска. Воспитанники этой школы также заняли несколько призовых мест на турнире «Уральская весна».