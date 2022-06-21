Челябинские спортсменки — среди призеров всероссийских соревнований по роллер‑спорту

В их активе две медали во фристайл‑слаломе

Две спортсменки из Челябинска вернулись с медалями всероссийских соревнований по роллер-спорту, прошедших в Саратове. Им удалось завоевать золотую и серебряную награды в дисциплине фристайл-слалом, сообщает министерство спорта Челябинской области.

В соревнованиях среди девочек 8—9 лет первое место заняла челябинка Ксения Крохалева. В этой же категории серебряную медаль завоевала ее подруга по команде Надежда Беляева.

На этих ежегодных соревнованиях выступило 140 спортсменов из Республики Башкортостан, Владимирской, Омской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Ярославской областей, Краснодарского края, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Эти старты являлись репетицией перед стартующим в начале июля чемпионатом России, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Автор: Алексей Борякин.