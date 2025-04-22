Челябинские спортсменки из клуба «Багира» выиграли турнир по чирлидингу

Они стали победителями и призерами соревнований «Сияние Пармы» в Перми

Девушки из челябинской команды «Багира» отличились на представительных всероссийских соревнованиях по чир-спорту «Сияние Пармы» в Перми. Этот турнир собрал более 2300 участников из 32 регионов. Челябинские спортсменки выиграли несколько призовых мест в различных возрастных группах и номинациях, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

На соревнования в Пермь отправилась большая делегация челябинских спортсменов — 306 девушек, они выступили в различных возрастных группах и почти в каждой из них поднялись на пьедестал почета. Так, команда «Багира-Кидз» заняла первые места в категориях «чирлидинг-стант» и «чирлидинг-группа» в возрастной группе среди мальчиков и девочек.

Победу в категории среди юношей и девушек одержала и команда «Багира-Джуниор», она выиграла состязания в номинации «чирлидинг-группа». Показали высокий уровень мастерства и челябинские спортсменки в состязаниях среди юниоров. Так, «Багира-Джуниор Элит» заняла первое место в номинации «чирлидинг-группа», а еще стала третьей в категории «чирлидинг-стант».

Отметим, что челябинская команда «Багира» уже не в первый раз занимает призовые места на всероссийских соревнованиях по чирлидингу. Ранее она также отличилась на турнире в Перми.