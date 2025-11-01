Челябинские спортшколы получат новые коньки и экипировку

Спортивный инвентарь также направят в города области

В рамках программы поддержки региональных федераций от Союза конькобежцев России южноуральские спортсмены получили новую экипировку. 90 пар коньков и 55 комбинезонов будут распределены Федерацией конькобежного спорта Челябинской области по спортивным школам Южного Урала, сообщают в региональной федерации конькобежного спорта.

Первую партию экипировки уже передали в СШОР-1 по конькобежному спорту города Челябинска. В состав поставки также вошли роликовые коньки, что поможет юным атлетам тренироваться и в летний период времени.

«Мы уже начали отгрузку коньков и комбинезонов для спортивных школ Челябинской области. Это достаточно весомая помощь от Союза конькобежцев России. Все регионы получают ее, в том числе и наш регион. Коньки, комбинезоны, еще и роликовые коньки! В течение этой недели весь инвентарь мы распределим по спортивным школам области», — отметил президент Федерации конькобежного спорта Челябинской области Андрей Вахутин.

Отметим, что профессиональные спортсмены накануне ярко выступили на первом этапе Кубка России в Коломне. Так, победу в командном забеге 6 кругов одержала женская сборная Челябинской области.