Челябинские силачи завоевали медали на чемпионате России по армспорту

В общем зачете южноуральская команда заняла четвертое место

Четыре южноуральских спортсмена стали призерами чемпионата России. На состязаниях в Орле челябинские силачи завоевали четыре медали, а победителем турнира стал Нияз Хусаинов. Сборная Челябинской области заняла четвертое место в командном зачете, сообщает региональная федерация армрестлинга.



Чемпионат России по армрестлингу в Орле служил основным стартом для формирования национальной команды. Вошли в ее состав и южноуральские силачи. Четыре наших земляка стали призерами соревнований.

На фото: чемпион России — 2024 по армспорту Нияз Хусаинов

Чемпионом России — 2024 стал Нияз Хусаинов. Серебряным призером стал Семен Сазыкин, бронзовые награды достались Юлии Анохиной и Ангелине Моисеевой. Достойно выступили и другие южноуральцы. Так, очки в командный зачет принесли также Максим Попов, Денис Шлепко, Ольга Кетова, Леонид Ильиных и Аркадий Шарапов.

В общекомандном зачете сборная Челябинской области остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.