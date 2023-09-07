Челябинские школьники выступят на финале «Президентских спортивных игр»

Соревнования пройдут с 7 по 27 сентября в Краснодарском крае

«„Президентские состязания“ и „Президентские спортивные игры“ проводятся уже на протяжении более чем десятка лет и являются одними из самых массовых спортивных соревнований в стране и с недавних пор имеют статус Кубка президента России. Нужно отметить, что южноуральские школьники — победители наших региональных этапов не раз становились победителями и призерами всероссийских финалов „Президентских состязаний“ и „Президентских спортивных игр“. В этом году также хочется пожелать нашим школьникам, преподавателям успешных стартов и высоких результатов. В любом случае для всех это большой праздник спорта, здорового образа жизни»,

— отметил директор ГБУДО «ОДЮСШ» Юрий Логинов.