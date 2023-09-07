Сегодня, 7 сентября, во Всероссийских детских центрах «Орленок» и «Смена» стартуют «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», которые соберут миллионы школьников по всей России. За медали соревнований буду сражаться челябинские спортсмены из нескольких южноуральских школ, сообщает региональный Минспорт.
В «Президентских состязаниях» выступят более 1500 школьников из 87 регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик. Челябинскую область на турнире представит команда челябинской СОШ № 112 и Краснооктябрьской СОШ из поселка Ишалино (Аргаяшский район). Участники будут соревноваться в спортивном многоборье, творческом и теоретическом конкурсе, а также в эстафетном беге.
Всероссийский финал «Президентских спортивных игр» состоится в детском центре «Смена» (Краснодарский край). В нем примут участие спортсмены из 80 регионов России. Южный Урал на состязаниях представит команда Кременкульской СОШ из Сосновского района в разделе «юноши и девушки 2008—2009 годов рождения».
В обязательной программе турнира — спортивное многоборье, творческий конкурс, теоретический конкурс, эстафетный бег. Дополнительные испытания — бадминтон, баскетбол 3×3, пляжный волейбол, самбо, плавание, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, мини-футбол (футзал), спортивный туризм и шахматы.
«„Президентские состязания“ и „Президентские спортивные игры“ проводятся уже на протяжении более чем десятка лет и являются одними из самых массовых спортивных соревнований в стране и с недавних пор имеют статус Кубка президента России. Нужно отметить, что южноуральские школьники — победители наших региональных этапов не раз становились победителями и призерами всероссийских финалов „Президентских состязаний“ и „Президентских спортивных игр“. В этом году также хочется пожелать нашим школьникам, преподавателям успешных стартов и высоких результатов. В любом случае для всех это большой праздник спорта, здорового образа жизни», — отметил директор ГБУДО «ОДЮСШ» Юрий Логинов.
Добавим, что ранее в Екатеринбурге завершился первый Международный фестиваль университетского спорта. В соревнованиях приняли участие более 2000 человек из 36 стран мира. Челябинскую область на турнирах представляли студенты трех вузов. В общей сложности южноуральские спортсмены сумели завоевать 35 наград.
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