Челябинские шахматисты завоевали шесть медалей мирового первенства

В Турции подвели итоги чемпионата мира по шашкам-64

В Турции завершилось мировое первенство по шашкам, на котором успешно выступили три спортсмена Челябинской области. Александр Ширяев, Роман Дредитов и Марья Дзекун на троих завоевали шесть медалей различного достоинства, сообщает региональная Федерация шахмат.

Соревнования традиционно проводились в трёх дисциплинах. Победителем в возрастной группе «юноши до 17 лет» стал мастер спорта Александр Ширяев. Марья Дзекун стала бронзовым призером соревнований. Совсем немного не хватило до медали Роману Дредитову. Он разделил третье место с двумя спортсменами, но по дополнительным показателям остался на четвертом месте.

Также челябинцы удачно выступили в быстрой программе и блице. Александр Ширяев завоевал золотые медали в обеих дисциплинах с укороченным контролем времени, став абсолютным победителем первенства мира по шашкам-64. Марья Дзекун завоевала еще одну бронзу в быстрой программе. Ещё одну бронзовую медаль смог выиграть челябинец Роман Дредитов. В последний день соревнований Роман смог заполучить бронзу в молниеносной игре.

Итого в активе у спортсменов челябинской МБУ СШ № 9 три золотых и три бронзовых медали мирового первенства. Эти медали стали серьезным пополнением копилки российских трофеев, обеспечив в итоге российской делегации первое место в общемедальном зачете мирового первенства.

Автор: Степан Тимощук