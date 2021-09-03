Челябинские самбистки стали призерами всероссийского турнира

Виктория Васильченко и Таисия Киреева завоевали серебро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился крупный всероссийский турнир по самбо «Память», в котором приняли участие более полутора сотен участников из 17 регионов страны. Достойно в соревнованиях выступили две южноуральские спортсменки: Виктория Васильченко и Таисия Киреева из Челябинска стали серебряными призерами, сообщает СШОР «Юный динамовец».

Состязания проходили в спортивном клубе «Родина», а организаторами стали одноименный клуб и Федерация самбо Свердловской области. Призовой фонд турнира составил почти 2 млн рублей. На протяжении двух дней было разыграно 15 комплектов наград: 8 у мужчин и 7 у женщин.

Спортсменки из челябинской спортшколы «Юный динамовец» успешно выступили в своих весовых категориях. Так, Виктория Васильченко завоевала серебро в весе до 50 кг, уступив в решающем поединке хозяйке соревнований Екатерине Хасановой. Аналогичный результат у Таисии Киреевой в весе до 72 кг, которая в финальной схватке уступила Яне Поляковой.