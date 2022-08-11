В Челябинске 10 августа во дворце спорта «Динамо» прошел чемпионат ЧРО «Динамо» по самбо. В спортивных состязаниях приняли участие 8 команд, а победу в общем зачете одержали спортсмены из ГУ МВД России по Челябинской области, сообщает региональный Минспорт.

В соревнованиях участвовали региональные ГУ МВД, ГУ МЧС и ГУФСИН России, а также КФК № 4, КФК № 8, Юридический институт ЮУрГУ, УФССП и УФНС России. Спортсменам предстояло выявить сильнейшего как в личном первенстве, так и в командном. Главным судьей соревнований выступил Виктор Кадолин, секретарем — Вячеслав Симонов.

Командные места распределились следующим образом: в первой группе лучшей стала команда ГУ МВД России, а во второй группе победу одержала КФК № 8. Команды были награждены грамотами и кубками.

Напомним, что челябинская самбистка завоевала золото на Спартакиаде учащихся России. Ева Огнивова стала сильнейшей в весовой категории до 72 кг.