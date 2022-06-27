Челябинские подводники завоевали шесть медалей на международном турнире

В соревнованиях «Невская волна» выступили спортсмены из шести стран

В Санкт-Петербурге завершились представительные международные соревнования по подводному спорту «Невская волна», собравшие 150 пловцов из шести стран. Проявили себя и южноуральские атлеты, завоевавшие шесть наград различного достоинства, сообщает челябинская СШОР № 7 по подводному спорту.

Соревнования по подводному спорту проводились по нескольким дисциплинам — плавание в ластах, плавание в классических ластах, ныряние в ластах в длину, подводное плавание. Помимо россиян за награды турнира, а всего было разыграно 26 комплектов наград, боролись атлеты из дружественных стран: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Индонезии.

В составе российской сборной выступили четыре воспитанника челябинской СШОР № 7 по плаванию: Софья Стрелец, Василиса Барыкина, Егор Огнев и Максим Путилов (тренеры — Евгений Богданов и Анна Довнар). В общей сложности южноуральцы завоевали шесть наград различного достоинства.

На дистанции 400 метров (подводное плавание) лидер основной сборной России Софья Стрелец, а также юниоры Василиса Барыкина и Егор Огнев завоевали золотые медали. Кроме того, в юниорском зачете серебро на этой же дистанции — у Максима Путилова.

На дистанции 100 метров (подводное плавание) у женщин Софья Стрелец показала третий результат, а Василиса Барыкина и Егор Огнев в этом же виде заняли первое и второе места среди юниоров соответственно. Стоит отметить, что Барыкина, Огнев и Путилов показали результаты лучше, чем победители первенства Европы-2022, которое в эти же дни проходило в польском городе Познань.