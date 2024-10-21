Челябинские пловцы завоевали медали на Кубке России среди глухих спортсменов

Призерами соревнований стали Софья Давлетшина и Максим Мастрюков

Два челябинских спортсмена отличились на Кубке России по плаванию среди слабослышащих атлетов. Эти состязания собрали в Калуге 144 участника из 28 регионов страны. Четыре медали завоевала челябинка Софья Давлетшина, еще одна награда досталась ее земляку Максиму Мастрюкову, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

В программу соревнований Кубка России вошли 12 коротких дистанций вольным стилем, брассом, баттерфляем и комплексным плаванием. Успешно в них выступила челябинка Софья Давлетшина. Она завоевала три серебряные и одну бронзовую медали.

Спортсменка показала второй результат в заплывах на дистанции 100 метров на спине, 200 метров комплексом и 200 метров на спине. Кроме того, в ее активе бронза на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Не остался без награды и еще один челябинский пловец — Максим Мастрюков. Он финишировал третьим в заплыве на 200 метров на спине.

В общей сложности на соревнованиях было разыграно 36 комплектов наград, Челябинскую область на Кубке России представляли семь спортсменов.

Автор: Лилия Полякова