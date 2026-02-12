Челябинские параспортсмены завоевали 12 медалей на Кубке мира по армрестлингу

Двукратной чемпионкой турнира в Ташкенте стала Дарья Пирогова

На Кубке мира по армрестлингу среди спортсменов-паралимпийцев отличились воспитанники челябинской спортшколы «Преодоление». На турнире в Ташкенте (Узбекистан) они завоевали 12 медалей, в том числе 5 — высшей пробы. Двукратной победительницей соревнований стала Дарья Пирогова, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Международные соревнования проходили в Ташкенте. В столице Узбекистана челябинские спортсмены завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Дважды поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета Дарья Пирогова. Она победила в состязаниях как на правой, так и на левой руке.

Отличились и другие челябинские параспортсмены. Вот результаты их выступлений:

Азалия Исмагилова — 1-е место (правая рука), 3-е место (левая рука);

Руслан Янбердин — 1-е место (правая рука), 3-е место (левая рука);

Олег Сычев — 2-е место (левая рука), 2-е место (правая рука);

Михаил Варганов — 1-е место (правая рука), 2-е место (левая рука);

Анна Мустафина — 3-е место (левая рука);

Дмитрий Егоров — 3-е место (левая рука).

Подготовили атлетов тренеры челябинской спортшколы «Преодоление» по адаптивным видам спорта Дмитрий Егоров и Вадим Алешкин.

