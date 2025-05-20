Челябинские паралимпийцы выиграли Гран‑при по легкой атлетике в Колумбии

Призерами соревнований стали Александр Новичихин и Александр Ширин

Два челябинских легкоатлета успешно выступили на этапе Гран-при по легкой атлетике, прошедшем в Колумбии. В этих соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены мира с ограничением по зрению. Александр Ширин в качестве атлета-ведущего помог Александру Новичихину выиграть забег на 100 метров, а затем завоевал бронзу в беге на 400 метров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинские легкоатлеты-паралимпийцы впервые отправились в такую дальнюю поездку. Статусный турнир в Колумбии собрал сильнейших спортсменов — инвалидов по зрению. Первый день соревнований принес южноуральцам золото.

Поскольку Александр Новичихин не видит абсолютно ничего, он выступал в категории Т11. Здесь полностью незрячие спортсмены выходят на старт в паре с так называемыми атлетами-ведущими. Таким напарником для Новичихина выступил его друг и земляк Александр Ширин (у него другой класс инвалидности по зрению). Наши ребята показали лучший результат, выиграв финальный забег.

Александр Ширин в последний день соревнований завоевал и личную награду. Он стал бронзовым призером в беге на 400 метров. Отметим, что российские паралимпийцы на Гран-при в Колумбии завоевали семь медалей: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.