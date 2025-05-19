Челябинские паралимпийцы стали призерами Кубка России по стендовой стрельбе

Андрей Волков завоевал золото, а Алексей Пастернак — серебро

Успешно выступили на Кубке России по стендовой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата двое челябинцев. Победителем соревнований стал Андрей Волков, а Алексей Пастернак завоевал серебряную медаль, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Состязания прошли в стрелковом центре «Румянцево», они собрали 19 лучших стрелков страны из 6 регионов. Они боролись за медали в нескольких категориях в зависимости от инвалидности.

Челябинскую область в турнире успешно представили два спортсмена. Так, Андрей Волков одержал победу, завоевав золотую медаль. Обладателем серебряной награды стал Алексей Пастернак. Оба стрелка занимаются под руководством тренера Дмитрия Денисова.