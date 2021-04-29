Челябинские пара-каратисты завоевали медали на чемпионате мира в формате онлайн

Бронзовые награды достались Елене Умориной и Валерию Зайкову

Пара-каратисты из Челябинска завоевали две медали на чемпионате мира. Представители Челябинской области Елена Уморина и Валерий Зайков стали вторыми на мировом форуме, который впервые прошел в формате онлайн. Награды достались челябинцам в неолимпийской версии KARATE-GLOBAL. Как рассказала обладательница серебряной медали Елена Уморина, для нее это достижение — большой труд.

«К этому старту мы шли целенаправленно, усилили тренировки, поэтому результат не стал для нас неожиданностью. Но от этого он не менее ценен, важен. Такие старты дают понять твои силы, возможности», — отметила серебряный призер онлайн-чемпионата мира по пара-карате Елена Уморина.

Отметим, Елена Уморина на турнире уступила только спортсменке из Японии. Валерий Зайков в свою очередь проиграл представителю Бельгии. Выступили на турнире и другие челябинцы — Евгений Алексеев и Евгений Коробейников, которые поделили пятое место. Всего в состязаниях приняли участие 403 спортсмена из 24 стран.

Добавим, уже через три недели представители спортивной школы олимпийского резерва «Конас» отправятся в Хорватию, где пройдет чемпионат Европы по пара-карате. Там они поспорят за награды уже в очном формате.