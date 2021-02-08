Челябинские ориентировщики выиграли шесть медалей на соревнованиях в Омске

В активе южноуральцев — три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали

Студенты-ориентировщики из Челябинской области завоевали шесть медалей на соревнованиях по спортивному ориентированию, которые накануне завершились в Омске. За Южный Урал на турнире выступали представители ЮУрГУ и УралГУФКа.



«Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса „Готов к труду и обороне“, в соревнованиях приняли участие 58 сильнейших спортсменов из 10 команд, представлявших семь субъектов РФ. На счету южноуральских спортсменов три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Так, первое место в лыжной гонке — маркированной трассе в 6,1 километра заняла Ольга Евтюхова. Она же стала серебряным призером в лыжной гонке-классике на 6,8 километра. Две медали — золото и серебро — в составе южоуральской команды завоевал Артемий Дорма. Кроме того, первое место досталось мужской команде в лыжной гонке-эстафете, а женщины в этой же дисциплине завоевали второе место.

По итогам соревнований команда ЮУрГУ заняла первое общекомандное место, команда УралГУФКа стала четвертой. Напомним, ранее южноуральские студенты-ориентировщики показали достойный результат на Всероссийской летней Универсиаде и отправились на соревнования в Омск в ранге фаворитов.