Челябинские мотогонщики завоевали бронзу на первенстве России

Наши спортсмены стали призерами в личных и командных состязаниях

В городе Мегион (ХМАО) завершился первый этап первенства России по мотокроссу. В состязаниях успешно выступила сборная Челябинской области, завоевавшая третье место в командном зачете, сообщает региональная Федерация мотоциклетного спорта.

На состязаниях в Ханты-Мансийском автономном округе приняли участие воспитанники спортшколы по мотокроссу города Челябинска. Общими усилиями нашим землякам удалось завоевать три медали. Победу в личном зачете в классе 65 куб. см одержал Евгений Фурсов. В классе «125» серебряная медаль у Андрея Грушенко. Бронзовым призером в классе «85» стал Александр Анферов.

Отметим, что в шаге от пьедестала почета оказался Арсений Грищук. Он пробил заднее колесо, из-за которого не смог финишировать в тройке призеров. Тем не менее сборная команда Челябинской области сумела занять третье место в командном зачете.