Челябинские мотогонщики стали победителями чемпионата и первенства области

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из восьми регионов

В Копейске прошел открытый зимний чемпионат и первенство Челябинской области по мотокроссу. Мотогонщики челябинской спортшколы завоевали пять медалей и стали лучшими в командном зачете, сообщает пресс-служба управления по ФКиС города Челябинска.Победителями соревнований стали Алексей Доротов, Александр Анферов и Михаил Козлов. А серебряные награды добыли Илья Лысак и Алексей Доротов. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Пермского края, ХМАО, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской, Курганской областях.Добавим, что ранее челябинские мотогонщики завоевали три медали на финальном этапе чемпионата России. Победу одержали Арсений Грищук и Всеволод Брыляков.