В Копейске прошел открытый зимний чемпионат и первенство Челябинской области по мотокроссу. Мотогонщики челябинской спортшколы завоевали пять медалей и стали лучшими в командном зачете, сообщает пресс-служба управления по ФКиС города Челябинска.
Победителями соревнований стали Алексей Доротов, Александр Анферов и Михаил Козлов. А серебряные награды добыли Илья Лысак и Алексей Доротов. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Пермского края, ХМАО, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской, Курганской областях.
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