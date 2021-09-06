Челябинские мотогонщики — среди призеров финала первенства России

Наши земляки завоевали полный комплект медалей на соревнованиях в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском (Свердловская область) завершился финал первенства России по мотокроссу. Достойно на главном старте года выступили воспитанники челябинской спортшколы по мотоспорту, в активе которых четыре медали, сообщает управление по ФКСиТ администрации Челябинска.

В самой юной возрастной категории (до 10 лет) отличился Евгений Фурсов. Он стал чемпионом в классе мотоциклов 65 куб. см. В состязаниях юношей до 17 лет в «классе 125» серебряным призером стал Арсений Грищук. Наконец, бронза в «классе 85» среди юношей до 15 лет на счету Александра Анферова.

Успешно выступили южноуральские гонщики в командной гонке. Им удалось прийти к финишу вторыми и завоевать серебряные медали.