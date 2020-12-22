Челябинские мини-футболисты проиграли, победили и сыграли вничью в Самаре

Команда «Южный Урал» провела очередной тур первенства России

Поражение, победа и ничья — таков результат челябинских мини-футболистов в рамках очередного тура первенства России конференции «Восток» Высшей лиги. Команда «Южный Урал» под руководством Нуржана Джетыбаева по итогам трех соревновательных дней расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы.



Свои матчи «Южный Урал» проводил в Самаре с 18 по 20 декабря. Начался тур с поражения от «Глазова» — 1:2. Затем южноуральцы обыграли «Ухту» — 3:0, а в последней игре сыграли вничью — 2:2 с «А-Туром», который является одним из лидеров текущего первенства.

«Нам не хватало реализации в каких-то моментах, не хватало голов. Хотя ребята создавали хорошие моменты, имели игровое преимущество. Будем работать над ошибками. Тренер видит, в чем надо прибавлять. Проводит оперативную работу. Я думаю, что мы будем шагать от матча к матчу только вперед. На туре нам противостояли как молодые, так и опытные соперники, где-то немного не хватило удачи, хотели набрать больше очков. Но в целом, считаю, показали приемлемый результат»,— прокомментировал выступление в Самаре начальник команды «Южного Урала» Андрей Деркач.

Отмечается, что для Нуржана Джетыбаева эти игры стали первыми в должности главного тренера команды. Добавим, после 14 игр «Южный Урал» имеет в активе 18 очков и занимает седьмую строчку в таблице «Востока».