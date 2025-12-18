Челябинские лучники завоевали медали на первенстве УрФО

В их активе семь наград на соревнованиях в Югорске

Успешно выступили на первенстве УрФО по стрельбе из лука челябинские спортсмены. Они завоевали семь медалей, как в личных, так и в командных соревнованиях, прошедших в Югорске. Призеры соревнований завоевали право представить регион на первенстве России, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Состязания в Югорске собрали сильнейших лучников УрФО в возрасте до 21 года. Они разыграли комплекты наград в стрельбе из классического и блочного лука. Успешно выступили челябинские спортсмены в двух этих видах программы.

Так, в классическом луке второе место заняла команда девушек, в ее составе отличились Елизавета Пушкарева, Варвара Чуйкова и Ксения Алейникова. Кроме того, Елизавета Пушкарева стала бронзовым призером в личном первенстве. Также серебряными призерами стали челябинские юноши — Ильяс Саитхужин, Всеволод Огурцов и Ильяс Байганов, у Саитхужина также бронза в личных состязаниях.

Отличились челябинские лучники в командных состязаниях по блочному луку. Так, в категории до 18 лет серебро у наших девушек (Мария Тытагина, Мария Брылина и Анна Татаурова), бронза у юниорок (Екатерина Пицык, Злата Захарова и Полина Козина), а также у юниоров (Артем Поддубный, Даниил Прядко и Николай Пономарев).

Всех призеров соревнований подготовили тренеры Павел и Полина Чижовы, а также Елена Семченко.