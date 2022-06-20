Челябинские легкоатлеты завоевали медали на первенстве России

В их активе — три награды в состязаниях среди лиц с интеллектуальными нарушениями

На первенстве России по легкой атлетике спорта ЛИН отличились южноуральские спортсмены, завоевавшие три медали. Яна Андреева стала серебряным призером, а Максим Свирский — обладателем золотой и бронзовой наград, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Состязания по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями прошли в столице Мордовии Саранске с 15 по 19 июня. В них выступили более 300 спортсменов из 27 субъектов РФ.

Челябинская область была представлена двумя атлетами. Им удалось завоевать три медали. Так, Яна Андреева в беге на дистанции 3000 метров взяла серебро, а Максим Свирский стал чемпионом страны в беге на 1500 метров и бронзовым призером на дистанции 3000 метров.

Автор: Алексей Борякин