Челябинские легкоатлеты завоевали медали чемпионата России в спорте ЛИН

В их активе восемь медалей на соревнованиях в Саранске

На чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) в Саранске отличились атлеты Челябинской области. Пять наших земляков завоевали восемь медалей, в том числе четыре — высшего достоинства. Две яркие победы одержал в беге на 1500 и 3000 метров челябинец Владлен Волошин, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

На состязаниях в Саранске выступили около 300 спортсменов из 35 регионов страны. Это был главный старт сезона для легкоатлетов с интеллектуальными нарушениями. Достойно выступила в соревнованиях сборная Челябинской области, которая была представлена пятью спортсменами. Все они стали призерами чемпионата России.

Две победы в беге на средние дистанции одержал Владлен Волошин. Он показал лучшие результаты на 1500 и 3000 метров. Еще одну золотую медаль в копилку южноуральской команды добыла в беге на 3000 метров Яна Андреева.

Две награды, золото и серебро, в активе у Максима Смирского (бег 800 и 1500 метров соответственно). В спринтерском беге на дистанциях 100 и 200 метров серебро и бронзу завоевал Алексей Кулябов. Наконец, серебряным призером в прыжках в длину стал Данил Бакланов.