В Коломне прошло первенство России по конькобежному спорту. Челябинские спортсмены из МБУ СШОР № 1 по конькобежному спорту завоевали серебряные и бронзовые медали, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

В командном спринте серебряные медали завоевали Анастасия Алтухова и Полина Чеснокова, а в гонке преследования вторыми стали София Клименко, Полина Чеснокова, Максим Корнаухов и  Егор Шорохов.

На дистанции 1000 метров Анастасия Алтухова завоевала бронзовую медаль. Полина Чеснокова завоевала бронзовую медаль на дистанции 3000 метров.

Напомним, что южноуральские конькобежцы выиграли командный зачет Всероссийской зимней универсиады. Среди вузов первое место у студентов УралГУФКа.