Челябинские команды спортшколы «Гармония» выиграли межмуниципальные состязания

И теперь готовятся достойно выступить на двух всероссийских соревнованиях в Сочи

В Челябинске завершились межмуниципальные соревнования по эстетической гимнастике «Империя», собравшие команды из Тюмени, Ижевска, Магнитогорска, Миасса, Озерска, Еманжелинска и Челябинска. Пять золотых и одну серебряную медали в различных возрастных категориях завоевали хозяйки соревнований из спортшколы «Гармония», сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Состязания прошли в минувшие выходные в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челябинске. Спортсменки состязались в нескольких возрастных группах, но лучше других выступили команды из спортшколы «Гармония».

Челябинские команды завоевали пять золотых медалей в следующих категориях: «Диамант» (девочки 6—8 лет), «Изумруд» (девочки 8—10 лет), «Кристалл» (девочки 10—12 лет), «Сапфир» (девушки 12—14 лет) и «Империя» (юниорки 14—16 лет). Кроме того, команда «Империя Лазурит» стала серебряным призером в категории среди детей 6—8 лет. Подготовили спортсменок тренеры Юлия Платонова и Арина Ходот.

«Приятно радует, что к нам в Челябинск прибыло много сильных команд из разных уголков страны. Среди них, например, „Аврора“ из Тюмени и „Бриоль“ из Ижевска. Но наши девушки выступили достойно, одержали победы. И это говорит о том, что уровень развития эстетической гимнастики в Челябинской области растет, наши воспитанницы выиграли состязания в своих возрастных категориях», — отметила главный судья соревнований Юлия Платонова.

Руководитель региональной федерации эстетической гимнастики также добавила, что теперь воспитанницы спортшколы «Гармония» будут готовиться к Всероссийским соревнованиям «Виктория» и «Бегущие по волнам». Они пройдут в Раменском и Сочи.