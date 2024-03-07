Челябинские команды победили на всероссийском турнире по мини‑футболу

На соревнованиях отличились команды юношей и девушек

Челябинские школьники стали чемпионами финальных игр первенства России среди команд 2010—2011 годов рождения. В турнире приняли участие победители региональных турниров по мини-футболу. Победу одержали команда юношей челябинского образовательного центра № 2 и девушки из школы-интерната спортивного профиля, сообщает пресс-служба компании «НОВАТЭК-Челябинск».

Право принять участие во всероссийском финале проекта получили победители областных соревнований по мини-футболу на Кубок «НОВАТЭК» — «Шаг к большому футболу!». Успешно выступили на турнире две челябинские команды: юношеская сборная из образовательного центра № 2 и команда девушек школы-интерната спортивного профиля.

«Это очень почетно — победить здесь! Мы впервые вышли во всероссийский финал — и сразу первое место. Если оценивать силу команд, которые здесь собрались, то оценка будет от восьми до десяти баллов. Спасибо за нашу спортивную закалку Кубку „НОВАТЭК“», — поделился впечатлениями игрок челябинского ОЦ № 2 Федор Безруков.

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Вадим Ромасенко, генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челябинск», поздравил победителей соревнований и отметил, что растет общий уровень челябинских футболистов.

«Мы невероятно рады успехам наших детей. Мы гордимся, когда видим, как на пьедестал почета поднимаются команды с флагом нашего региона! С каждым годом мы видим, как растет мастерство юных игроков. И мы это доказали в очередной раз на первенстве России среди школьных команд», — добавил Вадим Ромасенко.

Отметим, что уже двенадцать лет «НОВАТЭК-Челябинск» в партнерстве с министерством образования и науки Челябинской области проводит в регионе областные соревнования на Кубок «НОВАТЭК». За это время компания построила для победителей 42 мини-футбольных поля — главный приз соревнований.