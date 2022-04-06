Челябинские клубы вышли в «Финал восьми» Студенческой хоккейной лиги

Команды ЮУрГУ и УралГУФКа будут бороться за кубок и звание чемпиона

«Каждый сезон — это новая страница в истории СХЛ. За шесть лет существования лиги реализовано множество интересных проектов. Откровенно говоря, сфера студенческого хоккея настолько интересная и многогранная, что в каждом новом сезоне хочется реализовывать все большее количество задумок и начинаний. В дальнейшем планируем увеличивать количество проводимых соревнований, расширять географию их проведения»,

— говорит управляющий директор СХЛ Антон Храмцов.