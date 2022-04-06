В Московской области в ледовом дворце «Арена-Мытищи» 8 апреля состоится главный матч сезона в студенческом хоккее. Челябинские хоккейные команды ЮУрГУ и УралГУФКа будут бороться за кубок и звание чемпиона Студенческой хоккейной лиги, сообщает пресс-служба СХЛ.

В течение сезона в чемпионате приняли участие 19 команд из 15 субъектов Российской Федерации. Студенческие команды были разделены на четыре дивизиона по территориальному принципу. В регулярном чемпионате команды одного дивизиона сыграли друг с другом по круговой системе в четыре круга, а также провели по одному матчу с каждой из команд соседнего дивизиона.

В финальный этап, который проводится как самостоятельный турнир под названием «Финал восьми», пробились команды «Политехник» Южно-Уральского государственного университета и УралГУФК — Уральского государственного университета физической культуры.

После матчей группового этапа команда «Политехник» вышла в полуфинал и будет бороться за выход в финал чемпионата СХЛ. Суперкубок — это решающий матч двух команд, вышедших в финал.

«Каждый сезон — это новая страница в истории СХЛ. За шесть лет существования лиги реализовано множество интересных проектов. Откровенно говоря, сфера студенческого хоккея настолько интересная и многогранная, что в каждом новом сезоне хочется реализовывать все большее количество задумок и начинаний. В дальнейшем планируем увеличивать количество проводимых соревнований, расширять географию их проведения», — говорит управляющий директор СХЛ Антон Храмцов.
Напомним, что ХК «Политехник» — один из старейших студенческих хоккейных клубов страны. В прошлом сезоне южноуральским хоккеистам удалось стать чемпионами Студенческого хоккейной лиги.