Челябинские киберспортсмены завоевали серебро на онлайн-турнире по CS2

Воспитанники спортшколы ЧТЗ стали призерами всероссийских соревнований

Киберспортивная школа в Москве провела всероссийский онлайн-турнир по Counter-Strike 2, в котором отличились воспитанники челябинской спортшколы ЧТЗ, ставшие серебряными призерами соревнований. Это первый серьезный успех челябинской команды на всероссийских состязаниях по киберспорту, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Онлайн-турнир по CS2 в Москве собрал ребят, занимающихся в региональных секциях по киберспорту. Участником стала и челябинская команда из СШОР ЧТЗ, которая занимается на базе компьютерного класса в Институте спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ.

Челябинские киберспортсмены без поражений прошли дистанцию, но по набранным очкам заняли итоговое второе место. Победителем турнира стали ребята из Красноуфимска (Свердловская область). Замкнула тройку призеров команда кибершколы из Тюмени.

«Второе место на всероссийском турнире — это хороший результат для наших ребят. И показатель того, что их тренировки на базе нашего института не проходят даром. Они повысили свой уровень мастерства и идут верным курсом к новым победам», — считает директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Призерами онлайн-турнира по CS2 в Москве стали пять киберспортсменов из Челябинска: Семен devil Сапего, Семен dorewy Бабич, Владимир VovaGL Гасилин, Максим Tyraxx Мищенко и Даниил pimple Тягунов.