В Белгороде на базе спортивного комплекса «Белгород-Арена» 21 и 22 мая пройдет финал чемпионата России по компьютерному спорту. Челябинскую область на соревнованиях представят три южноуральских спортсмена: Максим Труханов, Вадим Понамарев и Илья Коляда, сообщает региональный Минспорт.
Игры финального этапа пройдут в шести видах программы: Dota 2, NHL 22, StarCraft II, Clash Royale, Tekken 7 и DCL — The Game. В каждом виде программы выступят четыре лучших участника/команды, прошедшие отборочный этап.
В дисциплине NHL22 Южный Урал представят магнитогорец Максим Труханов и челябинец Вадим Понамарев, а Илья Коляда выступит капитаном команды по DOTA 2 от сборной области.
Отметим, Максим Труханов является чемпионом России прошлого года, чемпионат проходил в Челябинске. Для Вадима Пономарева данный турнир станет первым официальным. Челябинец Илья Коляда в прошлом году выступал в команде, представляющей Марий Эл, и занял первое место.
Напомним, что другая российская команда — Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым стала победителем десятого чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10 и заработала более 18 миллионов долларов.
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