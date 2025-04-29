Челябинские киберспортсмены спортшколы «ЧТЗ» выступили в крупном онлайн‑турнире

Они приняли участие во всероссийских соревнованиях в дисциплинах «трехмерный бой» и «боевая арена»

Воспитанники челябинской спортшколы «ЧТЗ» по киберспорту впервые выступили в крупнейшем всероссийском онлайн-турнире. Ребята попробовали свои силы в соревнованиях по тактическому трехмерному бою (CS2) и боевой арене (Dota2). Турнир «Московского киберспорта» собрал более 140 команд из разных уголков страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Всероссийский онлайн-турнир собрал сильный и представительный состав участников. Здесь за высокие места боролись как полупрофессиональные игроки, так и топовые участники вузовских состязаний. В состязаниях по двум дисциплинам киберспорта приняли участие и воспитанники муниципальной челябинской спортшколы по киберспорту.

«Хотя наши парни и не смогли преодолеть первый этап, но они получили огромный опыт. Им противостояли опытные и сильные киберспортивные команды. Уже сам факт того, что они боролись с ними на равных, — достойный результат», — отметил один из тренеров спортшколы «ЧТЗ» по киберспорту Иван Поспелов.

Отметим, что челябинские команды выступили в двух дисциплинах киберспорта. Они попробовали свои силы в тактическом трехмерном бою (игра — Counter Strike 2) и боевой арене (игра Dota 2).

«Киберспортсменам важно получать соревновательную практику, выступать с сильными соперниками. Только в остром соперничестве можно прогрессировать и достигать успеха. Поэтому такой опыт, пусть и неудачный, обязательно пригодится нашим подопечным в будущем», — отметил директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Напомним, что отделение киберспорта в спортшколе «ЧТЗ» было открыто в декабре 2023 года. Сейчас на базе ИСТиС ЮУрГУ занимаются более 80 ребят. Они уже неоднократно принимали участие в городских и региональных турнирах по компьютерному спорту, а теперь выступили во всероссийских соревнованиях.