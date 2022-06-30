Сегодня, 30 июня, в рамках турнира КХЛ в формате 3×3 хоккеисты челябинской команды «Пегас» проиграли в заключительном матче за 5-6-е место. «Черно-белые» в утешительном финале уступили «Скорпиону» со счетом 6:11 и заняли шестое место итоговой таблицы, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
В составе «Пегаса» хет-триком отметился Семён Буйван, дубль у Валерия Сапожникова и еще одну шайбу забросил Кирилл Кадышев. На групповом этапе встреча между этими командами завершилась победой челябинцев — 11:8. На данный момент Кирилл Кадышев — третий снайпер турнира (17 шайб).
Напомним, что хоккейный клуб «Трактор» опубликовал новый план подготовки к следующему сезону. «Черно-белые» сыграют два товарищеских матча с нижегородским «Торпедо».
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