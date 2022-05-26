Тренерский штаб сборной определил состав молодежной сборной России U18 для выступления на турнире «Кубок Черного моря». Трое юниоров школы «Трактор» — Артемий Низамеев, Александр Рыков и Никита Телегин — сыграют за сборную России U18, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
В Сочи стартовал «Кубок Черного моря» — традиционный майский турнир, в котором молодежная сборная России, разделенная на два состава, принимает соперников на льду ЛДС «Айсберг» в Сочи. В нынешнем сезоне на турнире, помимо двух молодежных составов сборной, играют юниорская сборная России U18 и молодежная сборная Белоруссии.
Напомним, что в состав молодежной сборной России U20 вошли шесть игроков клуба МХЛ «Стальные лисы» из Магнитогорска: Илья Набоков, Кирилл Жуков, Богдан Крохалев, Михаил Грасс, Роман Канцеров и Иннокентий Рыбин.
Расписание «Кубок Черного моря» (время начала матчей — московское):
26 мая, четверг
13:00 Россия U20 (красные) — Белоруссия U20
18:00 Россия U20 (белые) — Россия U18
27 мая, пятница
13:00 Россия U20 (красные) — Россия U20 (белые)
18:00 Россия U18 — Белоруссия U20
28 мая, суббота
17:00 Россия U20 (красные) — Россия U18
29 мая пройдут полуфинальные матчи турнира.
30 мая — финал и матч за третье место.
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