Челябинские хоккеисты сыграли первый матч на турнире КХЛ 3x3

В стартовом поединке «черно‑белые» уступили соперникам из Беларуси

Сегодня, 22 июня, на «Арене Мытищи» стартовал турнир КХЛ в формате 3×3. Хоккеисты челябинской молодежки в составе команды «Пегаса» уступили коллективу «Персей» из Белоруссии со счетом 9:10, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



В составе «Пегаса» дублями отметились Иван Стежкин, Артем Удот и Кирилл Кадышев. По одной шайбе забросили Сергей Другаля, Семен Буйван и Валерий Сапожников. Все они выступают в системе ХК «Трактор» — в командах «Челмет» и «Белые медведи», играющих в ВХЛ и МХЛ соответственно.



Напомним, что матчи группового этапа пройдут с 22 по 28 июня по четыре игры в день каждый час, начиная с 13:00. 29 июня команды сыграют полуфиналы за 1–4-е и 5–8-е места, а на следующий день проведут решающие матчи. Игры плей-офф будут начинаться в 18:00 и 21:00. Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime. Прямая трансляция финала и матча за третье место будет доступна на телеканале «Матч».

