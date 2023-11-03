Сегодня, 3 ноября, в Санкт-Петербурге стартует «Кубок Будущего». Участие в турнире примут молодежные сборные России, Казахстана, Белоруссии, а также юниорская команда нашей страны. В национальные команды были вызваны восемь игроков из челябинских «Белых медведей» и магнитогорских «Стальных лис», передает корреспондент ИА «Первый областной».
В состав юниорской сборной U18 вошли два форварда «Белых медведей» — Степан Горбунов и Андрей Матюшин. А тренерский штаб молодежной команды России U20 вызвал вратаря Руслана Хажеева («Белые медведи»), защитников Кирилла Жукова («Стальные лисы»), Артема Щучинова («Белые медведи»), а также нападающих Илью Квочко («Стальные лисы») и Александра Рыкова («Трактор»).
Также клубная система челябинского «Трактора» будет представлена в молодежной команде Белоруссии, куда вызов получил защитник «Белых медведей» Доминик Миканович.
Добавим, что накануне Молодежная хоккейная лига опубликовала состав команды «Востока», которая 3 декабря примет участие в Кубке Вызова МХЛ в рамках «Недели звезд хоккея — 2023». В матче сыграют пять южноуральских хоккеистов — Руслан Хажеев, Владислав Юсупов, Дмитрий Киржаков, Андрей Козлов и Илья Квочко.
Полное расписание «Кубка Будущего» (время начала матчей — челябинское):
3 ноября:
16:30. Россия U18 — Беларусь U20
20:30. Россия U20 — Казахстан U20
4 ноября:
16:00. Россия U18 — Казахстан U20
20:00. Россия U20 — Беларусь U20
5 ноября, турнир 3×3:
15:00. Россия U20 — Казахстан U20
15:40. Россия U18 — Беларусь U20
16:20. Игра за 3-е место
17:00. Финал
6 ноября:
16:00. Россия U20 — Россия U18
20:00. Казахстан U20 — Беларусь U20
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города