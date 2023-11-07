В Санкт-Петербурге завершился «Кубок Будущего», победителем которого стала молодежная сборная России. В составе национальных команд России и Белоруссии призерами турнира стали восемь игроков из челябинских «Белых медведей» и магнитогорских «Стальных лис», сообщает пресс-служба ФХР.
В турнире участвовали молодежные сборные, сформированные из игроков, которым не исполнилось 20 лет, России, Белоруссии и Казахстана, а также юниорская (до 18 лет) команда России.
В состав юниорской сборной U18 вошли два форварда «Белых медведей» — Степан Горбунов и Андрей Матюшин. А тренерский штаб молодежной команды России U20 вызвал вратаря Руслана Хажеева («Белые медведи»), защитников Кирилла Жукова («Стальные лисы»), Артема Щучинова («Белые медведи»), а также нападающих Илью Квочко («Стальные лисы») и Александра Рыкова («Трактор»).
Также клубная система челябинского «Трактора» будет представлена в молодежной команде Белоруссии, куда вызов получил защитник «Белых медведей» Доминик Миканович. Хорошие результаты на соревнованиях показал молодой форвард «черно-белых» Александр Рыков. За две игры он отдал три результативные передачи.
По итогу три сборные набрали по 4 очка. По дополнительным показателям за счет разности шайб молодежная сборная России (16:3) стала обладателем «Кубка будущего». Второе место заняла юниорская сборная России (13:7). Замкнули тройку хоккеисты Белоруссии (10:8), на четвертом месте финишировала сборная Казахстана, которая проиграла все три матча.
Добавим, что ранне Молодежная хоккейная лига опубликовала состав команды «Востока», которая 3 декабря примет участие в Кубке Вызова МХЛ в рамках «Недели звезд хоккея — 2023». В матче сыграют пять южноуральских хоккеистов — Руслан Хажеев, Владислав Юсупов, Дмитрий Киржаков, Андрей Козлов и Илья Квочко.
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