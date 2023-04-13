Челябинские хоккеисты с победы стартовали в отборочном этапе на первенство России

За путевку борются три юниорские команды

Сегодня, 13 апреля, в Ледовой арене «Трактор» стартовал переходный турнир за право участия в финале первенства России среди команд 2005 года рождения. За последнюю путевку борются «Трактор» (Челябинск), «Горняк» (Учалы) и «Ямал» (Салехард), сообщает пресс-служба «черно-белых».В первой игре юниоры «Трактора» разгромили «Ямал», забросив шесть безответных шайб. Голкипер Всеволод Городилов оформил «сухарь». В составе «черно-белых» шайбы забросили Дмитрий Чижов, Сергей Морозов, Владислав Юсупов, Михаил Щеглов и дубль оформил Марк Марчинский.В финал первенства ЮХЛ попадают две команды. Победитель первого этапа выходит в следующий раунд напрямую, а вторая команда должна одержать победу в переходном турнире. По итогам этого соревнования лучший коллектив отправится в Омск, где сразится против сильнейших юниорских команд России.Напомним, что в прошлом сезоне финал первенства среди юниоров 2005-го года рождения проходил в Челябинске и тогда южноуральские хоккеисты завоевали бронзовые медали.14 апреля14:30. «Ямал» U18 vs «Горняк» U18.15 апреля12:45. «Трактор» U18 vs «Горняк» U18