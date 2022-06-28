Челябинские хоккеисты проиграли в заключительном матче группового этапа турнира КХЛ 3×3

Южноуральцы продолжат борьбу за 5—8 место

Сегодня, 28 июня, в рамках турнира КХЛ в формате 3×3 хоккеисты челябинской молодежки в составе команды «Пегас» в заключительном матче группового этапа потерпели поражение. Южноуральские спортсмены уступили команде «Центавр» со счетом 4:10, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



В составе челябинцев дублем отметился Кирилл Кадышев, по шайбе забросили Валерий Сапожников и Иван Стежкин. «Пегас» станет участником утешительного финала, где будут разыграны места с пятого по восьмое. До этого команда проиграла пять игр и одержала одну победу.



Напомним, что 29 июня команды сыграют полуфиналы за 1—4-е и 5—8-е места, а на следующий день проведут решающие матчи. Игры плей-офф будут начинаться в 18:00 и 21:00. Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime. Прямая трансляция финала и матча за третье место будет доступна на телеканале «Матч».

