Челябинские хоккеисты привезут Кубок Гагарина на Южный Урал

Виталий Абрамов и Никита Нестеров презентуют трофей в Юрюзани и Челябинске

Воспитанники челябинского «Трактора» Никита Нестеров и Виталий Абрамов, завоевавшие Кубок Гагарина в составе московского ЦСКА, привезут главный трофей КХЛ в Челябинскую область. Он будет выставлен на всеобщее обозрение на родине хоккеистов — в Юрюзани и Челябинске, сообщает региональный Минспорт.

Кубок Гагарина будет гостить на Южном Урале два дня. Сначала, 24 июня, Виталий Абрамов презентует трофей в Юрюзани, а 29 июня кубок будет выставлен в хоккейном центре Никиты Нестерова. Все желающие смогут сфотографироваться с трофеем и получить автографы спортсменов.

Напомним, что Виталий Абрамов и Никита Нестеров стали чемпионами Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 в составе столичного ЦСКА. В решающем матче Кубка Гагарина «армейцы» выиграли у магнитогорского «Металлурга», победив в серии 4-3.