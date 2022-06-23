Сегодня, 23 июня, в рамках турнира КХЛ в формате 3×3 хоккеисты челябинской молодежки в составе команды «Пегаса» потерпели второе поражение подряд. Южноуральские спортсмены проиграли команде «Орион» со счетом 2:4, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
В составе соперников лидерами являлись игроки «Нефтехимика» Ансель Галимов и Рафаэль Бикмуллин. Но капитан команды Ансель Галимов встречу пропускал. «Черно-белые» два периода не могли забить, при этом пропустили четыре гола. В третьем отрезке челябинцы отыграли две шайбы — отличились Семен Буйван и Сергей Другаля. По итогу «черно‑белые» проиграли — 2:4.
Напомним, что матчи группового этапа пройдут с 22 по 28 июня по четыре игры в день каждый час, начиная с 13:00. 29 июня команды сыграют полуфиналы за 1–4-е и 5–8-е места, а на следующий день проведут решающие матчи. Игры плей-офф будут начинаться в 18:00 и 21:00. Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime. Прямая трансляция финала и матча за третье место будет доступна на телеканале «Матч».
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