Челябинские хоккеисты помогли сборной России выиграть Кубок Будущего

В составе молодежной команды золото завоевали Степан Горбунов и Андрей Матюшин

В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по хоккею «Кубок Будущего», собравший четыре молодежные команды из России, Беларуси и Казахстана. В финальном матче российская сборная одержала сухую победу над белорусами и завоевала трофей. В ее составе отличились хоккеисты челябинского клуба «Челмет» Андрей Матюшин и Степан Горбунов, сообщает сайт Федерации хоккея России.

В турнире приняли участие две российские молодежные команды среди игроков до 18 и до 20 лет, а также сборные Казахстана U20 и Беларуси U20. В финальном матче сборная России уверенно выиграла у сверстников из Беларуси 4:0 и таким образом завоевала четвертый подряд титул победителей турнира.

Выиграли трофей и два хоккеиста из системы челябинского клуба «Трактор» — Степан Горбунов и Андрей Матюшин. Форварды «Челмета» выходили на лед в Санкт-Петербурге во всех трех победных матчах. Они помогли команде последовательно обыграть Россию U18 — 6:4, а также сборные Казахстана (6:2) и Белоруссии (4:0).

Кубок Будущего-2025. Результаты матчей:

Финал. Россия U20 — Беларусь U20 — 4:0.

Матч за 3-е место. Россия U18 — Казахстан U20 — 2:0.

Отметим, что бронзовым призером турнира стала команда Россия U18. В ее составе выступали два южноуральских хоккеиста — Никита Полтавчук («Стальные лисы») и Владислав Еуст («Белые медведи»).