Челябинские хоккеисты одержали победу в утешительном финале турнира КХЛ 3×3

Южноуральцы завтра сыграют за 5-6 место

Сегодня, 29 июня, в рамках турнира КХЛ в формате 3×3 хоккеисты челябинской команды «Пегас» одержали победу в утешительном финале над клубом «Дракон» со счетом 12:8. Завтра южноуральцы в заключительном матче турнира сыграют в поединке за 5-6 место, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



По итогам группового этапа «Пегас» стал участником утешительного финала, команда проиграла шесть игр и одержала одну победу. В первом матче финала сразу три игрока челябинцев отметились хет-триками — это Валерий Сапожников, Кирилл Кадышев и Иван Стежкин. Дубль на счету Сергея Другали, еще одну шайбу забросил Степан Мысляев.



Напомним, что игры плей-офф будут начинаться в 18:00 и 21:00. Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime. Прямая трансляция финала и матча за третье место будет доступна на телеканале «Матч».

