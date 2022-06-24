Челябинские хоккеисты одержали первую победу на турнире КХЛ 3×3

«Черно‑белые» обыграли команду «Скорпион» со счетом 11:8

Сегодня, 24 июня, в рамках турнира КХЛ в формате 3×3 хоккеисты челябинской молодежки в составе команды «Пегаса» одержали первую победу на турнире. «Черно‑белые» обыграли команду «Скорпион» со счетом 11:8, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Челябинцы — самый молодой коллектив на турнире. После двух поражений от «Ориона» и «Персея» «черно-белым» нужна была только победа, чтобы продолжить борьбу за попадание в топ-4. «Пегас» выполнил задачу, обыграв команду «Скорпион» — 11:8. Покером отметился Иван Стежкин, хет-трик на счету Кирилла Кадышева и Степана Мысляева, еще одну шайбу забросил Сергей Другаля.



Напомним, что матчи группового этапа пройдут с 22 по 28 июня по четыре игры в день каждый час, начиная с 13:00. 29 июня команды сыграют полуфиналы за 1–4-е и 5–8-е места, а на следующий день проведут решающие матчи. Игры плей-офф будут начинаться в 18:00 и 21:00. Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime. Прямая трансляция финала и матча за третье место будет доступна на телеканале «Матч».

